Akyürek: Oylarımızla Büyük Türkiye Yürüyüşüne Destek Olacağız

Akyürek, "31 Mart seçimleriyle sadece belediye başkanı seçmiyoruz, oylarımızla büyük Türkiye yürüyüşüne, lider ülke yürüyüşüne de destek oluyoruz" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Murat Çiçek ile AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile birlikte Hadim ve Taşkent ilçelerinde vatandaşlar buluştu.

OYLARINIZLA BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNE KATILIN

Taşkent mitinginde konuşan Akyürek, "Konya Büyükşehir'de Cumhur İttifakı adayımız Uğur İbrahim Altay'a ve Taşkent'de de Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı kardeşime güçlü bir destek bekliyoruz. 31 Mart seçimleriyle sadece belediye başkanı seçmiyoruz, oylarımızla büyük Türkiye yürüyüşüne, lider ülke yürüyüşüne de destek oluyoruz. Türkiye düşmanları 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarısız olması için çalışıyor ama halkımızın desteğiyle 31 Mart imtihanından da başarıyla çıkılacaktır" dedi.

Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Tüm kirli oyunlara rağmen ülkemiz dimdik ayakta. Ülkemizin başına gelenleri başka bir ülke yaşasaydı bugün ayakta kalamayacaktı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir de burada yaptığı konuşmasında, 31 Mart seçimlerinde her oyun büyük öneme sahip olduğunu ve seçimlere katılımın yüksek olması gerektiğini vurguladı.

HADİMİOĞLU'NU USTALIK DÖNEMİNE HAZIRLAYALIM

Cumhur İttifakı'nın Hadim Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Hadimioğlu için düzenlenen destek mitinginde de konuşan katılan Akyürek, iki dönem Hadim'e Belediye Başkanı olarak hizmet eden ve Cumhur İttifakı adayı Ahmet Hadimioğlu'na ustalık döneminde de güçlü bir destek isterken; Hadim'e her gelişinde güzel şiirleriyle programlarına renk kattığını söylediği Hadimli Leyli Dayı ismiyle tanınan Mevlüt Özdil'i kürsüye çağırdı. Yazdığı dörtlüğü okuyan Leyli Dayı, ilçe halkından yoğun alkış aldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Sorgun da yaptığı konuşmada her oyun değerli olduğunu ve seçim günü de sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.