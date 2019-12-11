Akyurt'a 24 saat açık kütüphane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akyurt'a 24 saat açık kütüphane - Son Dakika

Akyurt'a 24 saat açık kütüphane

6 saat önce

Akyurt Belediyesi, ilçede bulunan ASKİ Bölge Müdürlüğü bahçe müdürlüğü bahçesinde bulunan 'Ankara Evi'ni Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladı.

Akyurt'a 24 saat açık kütüphane, System.String[]

Akyurt Belediyesi, ilçede bulunan ASKİ Bölge Müdürlüğü bahçe müdürlüğü bahçesinde bulunan 'Ankara Evi'ni Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladı. Bina millet kütüphanesi olarak kullanılacak.


Akyurt'ta Belediye İş Hanı'nda yer alan kütüphanenin yetersiz kalması nedeniyle Akyurt Belediyesi harekete geçti. Akyurt ASKİ Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Ankara Evi ilçeye 'uyanık kütüphane' olarak kazandırılacak.


Derslikler ve bilgisayar salonlarının yer alacağı 'uyanık kütüphane' projesi hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Seçim öncesinde vaatlerimiz arasında yer alan 'uyanık kütüphane' için çalışmalarımıza başladık. Burada öğrencilerimiz için uygun çalışma ortamları oluşturacağız. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturundan hareketle bilgiye ve eğitime erişimin kolaylaştırılması için var gücümüzle çalışacağız. Bu amaçla Akyurt'umuz daha donanımlı bir kütüphane ve bilgi teknolojilerinin sunduğu imkanların kullanılabileceği 24 saat açık kütüphaneye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.


'Uyanık Kütüphane'de uygun çalışma ortamının yanı sıra vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunulacak. - ANKARA

Ankara, Akyurt, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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