Son Dakika Haberleri: Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
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Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yerinin münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini belirterek 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yerinin münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini belirterek 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

Volkswagen Grubu, Mustafa Varank, Akyurt, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:11 
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