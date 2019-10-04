Akyurt'a 452 milyon liralık yatırım
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yerinin münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini belirterek 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Volkswagen Grubu'na ait MAN Türkiye AŞ'nin Ankara Akyurt'taki yerinin münferit yatırım yeri olarak ilan edildiğini belirterek 452 milyon liralık yeni yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:11
Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı