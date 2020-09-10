Akyurt'a itfaiye hizmet binası - Son Dakika

Akyurt'un merkezinde eksikliği hissedilen ve vatandaşlar tarafından sık sık gündeme getirilen itfaiye hizmet noktası için Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın girişimleri sonuç verdi.

Başkan Hilal Ayık, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu ve Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin ile Akyurt Belediyesinde bir araya gelerek, yapılacak inşaat hakkında görüştü. Yıldırım Mahallesi'nde yer alan 860 ada, 1 numaralı parseldeki araziye itfaiye hizmet binası yapılacağını belirten Başkan Ayık, "İlçemizde çok sayıda yangın vakası görülmüyor ancak Allah korusun yangınlarda zamanla yarışılıyor. Hem kendi gözlemlerimiz hem de Akyurtluların istekleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile bazı görüşmeler yaptık. Bazı şartları oluşturarak, Akyurt Belediyesi mülkiyetinde bulunan Yıldırım Mahallemizdeki arazi üzerine itfaiye hizmet binası yapılması için mutabakata vardık. İhale ve inşaatı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek projenin ihalesi 23 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. İhale ilanı yayımlanmış durumdadır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA