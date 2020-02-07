Akyurt'a yüzme havuzu ve gençlik merkezi - Son Dakika
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Akyurt'a yüzme havuzu ve gençlik merkezi

6 saat önce

2020 yılında 20 projeyi hayata geçireceğini açıklayan Akyurt Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, 3-6 yaş Gündüz Bakımevi ve Uyanık Kütüphane'nin ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için çalışmalara başladı.

Akyurt'a yüzme havuzu ve gençlik merkezi, System.String[]

2020 yılında 20 projeyi hayata geçireceğini açıklayan Akyurt Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, 3-6 yaş Gündüz Bakımevi ve Uyanık Kütüphane'nin ardından Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi için çalışmalara başladı.


Proje yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ekim 2019'dan bugüne 500'den fazla çocuğu yüzme öğrenmesi için ilçe dışındaki kurslara götürdüklerini belirtti. Sosyal, kültürel etkinliklerin ilçede gerçekleştirilmesi adına farklı projeler üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Ayık, bunlardan Akyurt'a en uygun ve kullanışlı olanının seçileceğini ifade etti.


İhtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir yapı ile yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşa etmek istediklerini dile getiren Ayık, proje hakkında şunları söyledi: "Akyurt'u hiçbir hizmetin eksik olmadığı, bir şeyi yapmak istediğinizde başka bir yere gitmenize gerek kalmayacak hizmetlere kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce acil ihtiyaç olarak gördüğümüz ve yapımına başladığımız projeler var. Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi de bunlardan bir tanesi. Ekim ayından bu yana 500'den fazla çocuğumuzu yüzme için şehir merkezine taşıdık. Artık buna gerek kalmayacak. Projemiz ortaya çıkmaya başladı. 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, sauna, fitness ve ağırlık salonları, 1 basketbol ve voleybol salonu, gençlerin ilgi alanlarına hitap eden etkinliklerle gençlik merkezi yapacağız. Artık Akyurt dışına bu tür aktiviteler için çıkmamız gerekmeyecek. Aksine çevremizden de ilçemize insanlar gelebilecek."


Proje tamamlanır tamamlanmaz temel atma ve inşaat aşamasına geçilecek. İnşaat sürecine de 2020 yılının ilk yarısında geçilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Akyurt, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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