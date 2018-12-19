Akyurt Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı

Akyurt ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.

Akyurt ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmete girdi.





Kaymakam Osman Altın, açılışta yaptığı konuşmada, Akyurt'un gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirtti. Devlet hastanesine bağlı olarak polikliniğin hizmet açıldığını bildiren Altın, vatandaşların bu yöndeki taleplerini karşılandığını ifade etti.



Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal da poliklinikte şimdilik 3 diş hekiminin göreve başladığını önümüzdeki haftalarda bu sayının 5'e çıkarılacağını söyledi.



Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte 3 diş hekimi, 1 röntgen teknisyeni, 1 diş teknisyeni ve 2 hemşirenin görev yapacağı polikliniğin açılışı yapıldı.



Açılışa, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İlçe Sağlık Müdürü Ercan Polat, Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Yalçınkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz de katıldı.

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