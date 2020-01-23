Akyurt Belediye Başkanı Ayık: "Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil" - Son Dakika
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Akyurt Belediye Başkanı Ayık: "Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil"

30 dakika önce

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz.

Akyurt Belediye Başkanı Ayık:

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.


Akyurt Belediye Başkanı Ayık yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ahmetadil Mahallemizde sabah saat 6.42'de AFAD verilerine göre 3.9 ve saat 6.55'te ise yakınındaki Kozayağı Mahallemizde 4.5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:13 Kaynak: İHA
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