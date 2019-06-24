Son Dakika Haberleri: Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi
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Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi

1 saat önce

Akyurt Belediyespor, Ankara 1. Amatör Ligine yükselmeyi garantiledi.

Akyurt Belediye Spor 1. Amatör lige yükselmeyi garantiledi, System.String[]
Akyurt Belediyespor, Ankara 1. Amatör Ligine yükselmeyi garantiledi.
Akyurt Şehir Stadında Saygı Spor ile karşılaşan Akyurt Belediyespor, 1-1 biten maçtan aldığı puanla 1. Amatör Ligine yükseldi.
Maçın ardından futbolcuları tebrik eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Hepiniz emeklerinizin karşılığını aldınız. Üst lige çıkmayı garantileyerek, ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiniz. Akyurt Belediyesi olarak sizin için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah beraber daha büyük başarılara imza atarız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:50 Kaynak: AA
Ankara, Akyurt, Spor
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