Akyurt Belediyesi kadınların yanında - Son Dakika

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kadın Kooperatifi kurulması için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı Ayık, kadınların ürünlerini kolay bir şekilde pazarlayabilmesi için tesis inşa edileceğini söyledi.



Kooperatif kurulması için çalışmalara başlayan Akyurt Belediyesi, Ankara Evi'nde "Kadınlara yönelik tarımsal üretim ve ev ekonomisi konuları ile tarımsal amaçlı kooperatifçilik eğitimi" gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde kurulacak olan kooperatifte, üreten kadınlara, kooperatifçiliğin ne demek olduğu, amaçları ve pazarlama stratejisi gibi konularda bilgi verildi. Gerçekleştirilen toplantıya Akyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Acar ile birlikte Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Tekniker Necmettin Pehlivan ve Mühendis Mehmet Çiçek ile mühendis Rüyam Ünver katılım gösterdi.



Kooperatifçiliği "Birey olarak yapılamayacak olan işleri birlikte yapmayı sağlayacak olan oluşum" olarak tanımlayan Tekniker Necmettin Pehlivan, "Birlikte hareket etmeyi ve üretmeyi en iyi şekilde kadınların yapabileceğine inanıyoruz. Bu işe inanmış, gönül veren, ben de varım diyebilecek kahramanlara ihtiyacımız var. Bu işin öncülüğünü Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Acar gerçekleştirdi. Ancak bu yeterli olmayacak, elini taşın altına koyacak, önderlik yapacak bir veya birkaç ablaya ihtiyacımız var. Sizlerden birer kahraman çıkmak zorunda. Burada bugüne kadar gerçekleştirilmemiş ve denenmemiş olan tek bir yol var o da kooperatifçilik" dedi.



Belediye Başkanı Hilal Ayık ise çalışmanın önemini şu sözlerle vurguladı: "İlçemizde özellikle kadınlar için farklı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Projelerimizin içerisinde hep kadınlar var. Üreten kadınların tüketiciye daha kolay ulaşmasını, bir arada olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak çalışmalardan belki de en değerlisi 'Kadın Kooperatifi' olacak. Tarım alanında halihazırda üretim yapan kadınlar için kooperatif kurulduktan sonra Çubuk kavşağındaki arazimizde bir tesis kuracağız. Kooperatifin merkezi burası olacak. Hem tüketiciye direkt olarak ulaşacakları bir yer hem aile ekonomisine katkı yapma imkanı hem de ilçemizin kadınlarla birlikte neler başaracağını göreceğimiz bir tanıtım aracı olacak." - ANKARA