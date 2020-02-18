Akyurt Belediyesi kadınların yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akyurt Belediyesi kadınların yanında - Son Dakika

Akyurt Belediyesi kadınların yanında

7 saat önce

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kadın Kooperatifi kurulması için çalışmalara başlandı.

Akyurt Belediyesi kadınların yanında, System.String[]

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın talimatı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kadın Kooperatifi kurulması için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı Ayık, kadınların ürünlerini kolay bir şekilde pazarlayabilmesi için tesis inşa edileceğini söyledi.


Kooperatif kurulması için çalışmalara başlayan Akyurt Belediyesi, Ankara Evi'nde "Kadınlara yönelik tarımsal üretim ve ev ekonomisi konuları ile tarımsal amaçlı kooperatifçilik eğitimi" gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde kurulacak olan kooperatifte, üreten kadınlara, kooperatifçiliğin ne demek olduğu, amaçları ve pazarlama stratejisi gibi konularda bilgi verildi. Gerçekleştirilen toplantıya Akyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Acar ile birlikte Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden Tekniker Necmettin Pehlivan ve Mühendis Mehmet Çiçek ile mühendis Rüyam Ünver katılım gösterdi.


Kooperatifçiliği "Birey olarak yapılamayacak olan işleri birlikte yapmayı sağlayacak olan oluşum" olarak tanımlayan Tekniker Necmettin Pehlivan, "Birlikte hareket etmeyi ve üretmeyi en iyi şekilde kadınların yapabileceğine inanıyoruz. Bu işe inanmış, gönül veren, ben de varım diyebilecek kahramanlara ihtiyacımız var. Bu işin öncülüğünü Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Acar gerçekleştirdi. Ancak bu yeterli olmayacak, elini taşın altına koyacak, önderlik yapacak bir veya birkaç ablaya ihtiyacımız var. Sizlerden birer kahraman çıkmak zorunda. Burada bugüne kadar gerçekleştirilmemiş ve denenmemiş olan tek bir yol var o da kooperatifçilik" dedi.


Belediye Başkanı Hilal Ayık ise çalışmanın önemini şu sözlerle vurguladı: "İlçemizde özellikle kadınlar için farklı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Projelerimizin içerisinde hep kadınlar var. Üreten kadınların tüketiciye daha kolay ulaşmasını, bir arada olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak çalışmalardan belki de en değerlisi 'Kadın Kooperatifi' olacak. Tarım alanında halihazırda üretim yapan kadınlar için kooperatif kurulduktan sonra Çubuk kavşağındaki arazimizde bir tesis kuracağız. Kooperatifin merkezi burası olacak. Hem tüketiciye direkt olarak ulaşacakları bir yer hem aile ekonomisine katkı yapma imkanı hem de ilçemizin kadınlarla birlikte neler başaracağını göreceğimiz bir tanıtım aracı olacak." - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dededen toruna uzanan 34 yıllık tapu sorunu çözüldü
Suriyelilerin Adana'da kurdukları kaçak hastaneyi korumak için dikenli tel çektikleri ortaya çıktı Asansörde kendisini taciz etmeye çalışan adamı etkisiz hale getirdi AK Partili kadın başkanı ziyaret eden İmamoğlu'ndan sitem: İstanbul için üzücü bir durum

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akyurt Belediyesi kadınların yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]