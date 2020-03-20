Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı - Son Dakika
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Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı

6 saat önce

Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti.

Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı, System.String[]

Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti. İlçedeki yaklaşık 10 bin haneye dezenfekten ürünü ile "14 Altın Kural"ın yer aldığı broşür dağılacak.


Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti. Akyurt'ta geçen bir aylık süre içerisinde okullar, camiler, okul servisleri, işçi servisleri, resmi kurumlar, Kur'an kursları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, halk otobüsleri, pastane ve kafeler ile cadde ve sokaklar Akyurt Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.


Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Akyurt'taki tüm hanelere el dezenfektanı dağıtmaya karar verdiklerini belirtti. 10 bin haneye tek tek ulaşılarak dağıtımın yapılacağını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Herkes kendine, çevresine dikkat ederek hareket ederse en az kayıpla bu olumsuz süreci geçirebiliriz" dedi.


Sürdürülen çalışma hakkında bilgi veren Ayık, şunları söyledi:


"Dünya Korona Virüsün yayılmasıyla büyük bir tehlikenin içine girdi. Ülkemiz virüsün en son görüldüğü, dolayısıyla virüsten şu durumda en az etkilenen ülkeler arasında. Bunda devletimizin zamanında attığı adımların, aldığı kararların ve insanımızın bu kararlara riayet etmesinin büyük önemi var. Biz büyük bir ülkeyiz ve günlük yaşantımızdan biraz fedakarlık yaparak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kulak vererek bu zorlu sürecin sonunda daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Akyurt Belediyesi olarak ilçemizde virüse karşı zamanında müdahale başlattık. Ekipmanımız ve gerekli malzemelerimizle her noktada mücadelemiz devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımıza, WhatsApp hattımıza yazan, bizden dezenfektan ve temizlik malzemesi isteyen Akyurtluların evlerine el dezenfekte ürünleri dağıtarak cevap veriyoruz. 10 bin haneye tek tek ulaşarak malzemeleri teslim edeceğiz. Bunun yanında Sağlık Bakanlığımızın 14 altın kuralını da broşür halinde dağıtacağız. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımızın kapılarına, evlerine geldiğimize dair not yapıştırarak, el dezenfektanını Belediyemizden almalarını sağlayacağız. Bunun yanında otobüs duraklarına, resmi kurumlara ve ulaşabildiğimiz her yere dezenfekte sıvısı yerleştireceğiz. Herkes kendine, çevresine dikkat ederek hareket ederse en az kayıpla bu olumsuz süreci geçirebiliriz. Kurallara uymak hepimiz için en doğru davranış olacaktır." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:27 Kaynak: İHA

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