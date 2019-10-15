Son Dakika Haberleri: Akyurt Belediyesi'nde "Çözüm Merkezi" açıldı
Son Dakika Güncel Akyurt Belediyesi'nde 'Çözüm Merkezi' açıldı

Akyurt Belediyesi'nde "Çözüm Merkezi" açıldı

24 dakika önce

Akyurt Belediyesinde vatandaşların taleplerini cevaplamak üzere oluşturulan Çözüm Merkezi hizmete girdi.

Akyurt Belediyesi'nde

Akyurt Belediyesinde vatandaşların taleplerini cevaplamak üzere oluşturulan Çözüm Merkezi hizmete girdi.

Belediye Başkanı Hilal Ayık, yaptığı açıklamada, belediyenin kurumsallaşması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Oluşturulan merkezin, belediyenin dışarıdan görünen yüzünün önemli bir birimi olduğunu ifade eden Ayık, vatandaşların yardım taleplerini, belediyeden istek ve şikayetlerinin Çözüm Merkezinde kayıt altına alınacağını kaydetti.

Ayık, görevlilerin, vatandaşların talepleriyle en hızlı şekilde ilgilenerek geri bildirim yapacağını bildirdi.

Merkezin ilçe için hayırlı olması temennisinde bulunan Ayık, "Birimin etkin çalışması için vatandaşlarımız hizmet binası girişinde karşılanacak, böylece bina içerisinde müdürlükleri dolaşmasına gerek kalmayacak. Ayrıca giriş katımızda vatandaşlarımıza ücretsiz çay ve kahve içme imkanı da sunduk. İşlemlerini yaparken televizyon izleyebilir, oturup dinlenebilirler. Akyurt için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hilal Ayık, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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