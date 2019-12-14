Akyurt Belediyesi'nden 8 bin fidan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akyurt Belediyesi'nden 8 bin fidan - Son Dakika

Akyurt Belediyesi'nden 8 bin fidan

7 saat önce

Ankara'da, Akyurt Belediyesi vatandaşlara 5 bin fidan dağıttı, 3 bin adet fidanı ise toprakla buluşturdu.

Akyurt Belediyesi'nden 8 bin fidan, System.String[]

Ankara'da, Akyurt Belediyesi vatandaşlara 5 bin fidan dağıttı, 3 bin adet fidanı ise toprakla buluşturdu.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen vatandaşlara fidan dağıtım etkinliğinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel de yer aldı. "Fidanlar dikilsin, Akyurt Yeşillensin" sloganı ile bu çalışmayı başlattıklarını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, daha yeşil bir Akyurt hedefi ile hareket ettiklerini söyledi.


İlçe halkına yapılan fidan dağıtımının yanı sıra mezarlıklara da fidan dikimi yapıldığını kaydeden Başkan Ayık, "Akyurt bilindiği üzere karasal iklimin etkisi altındaki bölgede yer almaktadır. Ancak Akyurt Belediyesi olarak sürekli ağaç dikme etkinlikleri düzenlemekteyiz. Çünkü bizden yıllar sonra gelecek nesil Akyurt'u yeşil olarak hatırlamalıdır. Okullar ve öğrencilerle binlerce ağaç diktik. Ancak bu sefer sıra vatandaşlarımıza geldi. 'Fidanlar Dikilsin, Akyurt Yeşillensin' diyerek, Cumhuriyet Meydanı'nda bin 500, mahallelerimizde de 3 bin 500 olmak üzere toplamda 5 bin fidanı toprakla buluşturmaları için vatandaşlarımıza emanet ettik. Bunun yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda 3 bin adet çam fidanı dikerek sayıyı 8 bine çıkardı. Bir günde yapılabilecek en büyük etkinliklerden biri yapılmış oldu. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve etkinliğimize katılarak fidan alan Akyurt halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Meydanı, Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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