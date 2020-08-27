Akyurt Belediyesi'nin tohum eleme tesisi 856 ton buğday, arpa ve nohut tohumu işledi - Son Dakika

Akyurt Belediyesi'nin tohum eleme tesisinin 856 ton buğday, arpa ve nohut tohumu işlediği bildirildi.

Akyurt'ta 2017 yılında hizmet vermeye başlayan tohum eleme tesisi, 2020 yılında hizmet alanını genişleterek çalışmasını sürdürdü.

Tesisin çalışması hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt'un tarım ve hayvancılıkta ilerleme kaydeden bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçenin her yıl artan bir üretim grafiği olduğunu ifade eden Ayık, şunları kaydetti:

"Bu üretimden elde edilen gelirin her yıl artarak devam etmesi, yeni tohumların kalitesinin üst seviyeye çıkarılmasıyla mümkün olmaktadır. Bazı bölgelerde selektör makinesi de denilen tohum eleğinin en son teknolojiyle donatılmış bir örneği tesisimizde hizmet vermektedir. Ankara'nın kuzey ilçeleri arasında bu ölçekteki tek tesis Belediyemiz bünyesinde yer alıyor. Dolayısıyla Akyurt dışındaki çiftçilerimize de hizmet vermekteyiz. 2017 yılında hizmete açılan tesisimizde çiftçilerimiz gelecek yıl toprağa ekecekleri tohumları hazırlıyor. Randevu sistemiyle çalışan tesiste geçtiğimiz yıllarda yalnızca arpa ve buğday eleme işlemi yapılırken, bu yıl nohut eleğini de hizmete aldık. Temmuz ayında başlayan tohum eleme işlemlerinde bu zamana kadar 101 ton nohut, 155 ton buğday, 600 ton da arpa olmak üzere toplam 856 ton hububat elenerek kaliteli tohumlar elde edildi."