Akyurt Belediyesi süs bitkileri yetiştiriyor - Son Dakika

Akyurt Belediyesi süs bitkileri yetiştiriyor

25.01.2021 14:09
Akyurt Belediyesi süs bitkileri yetiştiriyor, System.String[]

Akyurt Belediyesi, bahar ve yaz aylarında ilçedeki parkları süsleyecek bitkileri kendi seralarında yetiştiriyor.

Akyurt Belediyesi, bahar ve yaz aylarında ilçedeki parkları süsleyecek bitkileri kendi seralarında yetiştiriyor.

Belediyeye ait lojistik tesislerin yanında yer alan serada, Akyurt Belediyesi çalışanları çeşitli süs bitkilerini toprakla buluşturdu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Akyurt Belediyesi olarak bahar ve yaz aylarında parklarımızı süsleyen güzel bitkilerin ve çiçeklerin çoğunu kendi tesislerimizde üretiyoruz. Geçtiğimiz günlerde seramızda 7 bin 906 lavanta, 720 gül, 450 uzun berberis, 65 bodur berberis, 125 biberiye ve ateş dikeni bitkisi toprakla buluştu. Özellikle lavanta, son dönemde peyzaj çalışmalarının gözde çiçeği." ifadelerini kullandı.

Bu yıl en çok lavantaya ihtiyaç duyacaklarını belirten Ayık, şunları kaydetti:

"Parklarımızda da oldukça sık tercih edeceğiz. Diğer bitkilerin temininde de dışa bağımlı kalmak istemiyoruz. Belediyemizin imkanları elverdiği müddetçe bitkilerimizi seralarımızda yetiştirerek maliyeti düşürüyoruz. Bu konuda bilgili ve yeterli çalışanımız olduğu için her yıl başarıyla çiçekler yetiştirip, parklarımızda insanların içini açan güzel görüntüleri sağlayabiliyoruz. Bu da ayrı bir başarı diye düşünüyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

Hilal Ayık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyurt Belediyesi süs bitkileri yetiştiriyor - Son Dakika


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