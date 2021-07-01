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Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi - Son Dakika

Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi

01.07.2021 11:42
Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi, System.String[]

Akyurt Belediyesi Spor kulüp başkanlığına daha önce aynı kulüpte 16 yıl boyunca kalecilik yapan Resul Can seçildi.

Akyurt Belediyesi Spor kulüp başkanlığına daha önce aynı kulüpte 16 yıl boyunca kalecilik yapan Resul Can seçildi.

Akyurt Belediye Spor'un olağan genel kurulu bugün Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. 1990 yılında genç takım ile futbola başlayan ve 16 yıl boyunca Akyurt Belediye spor'da kalecilik yapan Resul Can kulüp başkanlığına seçildi.

Akyurt Belediye Spor'un, Akyurt'un ilçe oluşundan daha önce 1987 yılında kurulduğunu ve başarılı bir çok dönem geçirdiğini söyleyen yeni başkan Resul Can, "Bölgesel Amatör Lig'e kadar yükselen, 'Sahasız Şampiyon' manşetlerinin atıldığı dönemleri kulüp olarak yaşadık, zor dönemlerde Akyurt'umuzun adını spor camiasında duyurmayı başardık. Hedefimiz o efsane günleri yeniden yaşayabilmek olacak" dedi.

Daha önce iki dönem boyunca kulüp yönetiminde yer aldığına değinen ve Akyurt Belediye Spor'un eski başkanı rahmetli İlhan Şener'le birlikte çalışma olanağı yakaladığını söyleyen Can, "Bugüne kadar kulübümüze katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Önceki yönetimimizde kulüp başkanlığı görevi yapan rahmetli İlhan abimizi de anmadan geçemeyeceğim, büyük çabalar ile saygıya değer emek sarf etti, rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Daha önce kulüpte futbolcu olması, hem saha içini hem de saha dışını bilen bir isim olması nedeniyle Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ta kulüp başkanlığı için Resul Can ismini önderdi.

Belediyenin imkanları doğrultusunda Akyurtlu gençlerle birlikte başarıdan başarıya koşmak istediklerini söyleyen Can sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Belediye Başkanımız Sayın Hilal Ayık her zaman gençlerimizin yanında oldu. Spora ve sporcuya verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Belediye olarak gerekli çabayı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Şu anda 6 genç takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle amatör kulüpler henüz sahaya çıkamıyor ancak bizler plan ve programımızı hazırlıyoruz, alınacak kararları bekliyoruz. Deneyimli bir yönetimimiz var, bu yeni yapılanmayla birlikte ilçe halkımızın ve sporseverlerinde elinden gelen desteği vereceğinden kuşku duymuyoruz"

Yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu: Resul Can, Suat Yurtalan, Nadi Tiryaki, Mustafa Şentürk, Aytekin Ayantaş, Yakup Düzenli, Eren Dolay. - ANKARA

Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi
Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi

Amatör Lig, Şampiyon, Evlilik, Akyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akyurt Belediyespor başkanlığına Resul Can seçildi - Son Dakika Spor


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