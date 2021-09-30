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Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı - Son Dakika

Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı

30.09.2021 13:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 81 milyar 764 milyon lira yatırım yaptıklarını, il genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 1172 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Ankara genelinde halen 5 milyar 549 milyon...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 81 milyar 764 milyon lira yatırım yaptıklarını, il genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 1172 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Ankara genelinde halen 5 milyar 549 milyon lira bedelle 29 ayrı kara yolu projemiz de başarılı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Karaismailoğlu, Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşaklarının hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada, eylül ayının Ankara için çok önemli ulaşım projelerinin bittiği ve yenilerine başlandığı güzel bir dönem olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat, gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor, Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında, 4 binin üzerinde şantiyede, 700 bin çalışanla gece gündüz, kar kış demeden 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Başkentimiz Ankara'da ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde hak ettiği payı almıştır. Ancak AK Parti hükümetleri öncesinde halka hizmet etmek yerine hamaset dolu siyaset yapanlar ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik getireceğiz diye göreve gelenler sadece ideoloji siyaseti yapıp taş üstüne taş koymadılar. Ancak biz 19 yıl boyunca popülizm yapmadık, nifak tohumları ekenlere inat hizmet ürettik. 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 81 milyar 764 milyon lira yatırım yaptık. Ankara genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 1172 kilometreye çıkardık. Ankara genelinde halen 5 milyar 549 milyon lira bedelle 29 ayrı kara yolu projemiz de başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bunlardan biri de şu anda gördüğünüz Ankara-Esenboğa ayrımından Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu'na kadar olan 17 kilometrelik alandaki yol genişletme ve kavşak çalışmalarımızdır."

Karaismailoğlu, Akyurt'un son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, gelişmiş organize sanayi tesisleri ile Ankara ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na yakınlığı ve İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ankara- Çankırı Yolu üzerindeki konumunun Akyurt'un potansiyelini daha da güçlendirdiğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Gazi Üniversitesi yerleşkesinin de bulunduğu Akyurt'un, mevcut 400 civarında sanayi tesisi ve hayata geçirilmesi planlanan fuar alanı ile önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceği aşikardır. Projemiz ile Ankara ile Akyurt Polis Yüksek Okulu arasında kalan 2x2 şeritli 17 kilometrelik bölünmüş yol kesimi, trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli hizmet verecek şekilde yeniliyoruz. Yine proje kapsamında 3 farklı seviyeli kavşak ile 4 hemzemin kavşak inşa ediyoruz. Bugün de yapım çalışmalarının tamamlandığı 4 kilometrelik yol ile Sanayi Bölgesi-2, Fuar Farklı Seviyeli Kavşakları ve 1adet hemzemin kavşağı kapsayan toplam 5,5 kilometrelik kesim hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz tamamlandığında Ankara'nın Çankırı üzerinden Batı Karadeniz'e bağlandığı güzergahın Ankara-Akyurt kesiminde transit ve sınai trafiğin neden olduğu yoğunluk azalacaktır. Anayolun şerit sayısı artırılırken, katılım noktalarında inşa edilen farklı seviyeli kavşaklarla bölgesel ve transit trafik akışı birbirinden ayrılarak emniyetli ve konforlu ulaşım hizmeti tesis edilecektir. Ayrıca Ankara-Akyurt kesimi, aynı zamanda Ankara-Çankırı-Kastamonu- Sinop kuzey-güney aksında yer alıyor. Bu projemiz ile daha önce gerçekleştirilen çalışmalarla büyük bölümü bölünmüş yol haline getirilen ve Ilgaz Dağı geçişi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile geçilen güzergahın ulaşım standardı da artırılacak."

Bakan Karaismailoğlu, proje bittiğinde zamandan 100 milyon lira, akaryakıttan 7,8 milyon lira tasarruf edileceğini, karbon salımının da 3 bin 145 ton azalacağını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Ankara'dan Batı Karadeniz'e ulaşım sağlayan kuzey-güney aksı üzerinde önemli bir geçiş noktası olan Akyurt ilçesinin, son yıllarda hayata geçirilen sanayi yatırımlarıyla hızla büyüme kaydettiğine dikkati çekti.

Hayata geçirilmesi planlanan fuar alanı projesinin de Akyurt'un potansiyelini artıracağı düşünülerek, Ankara ile Akyurt arasında ulaşımı sağlayan mevcut bölünmüş yolun yenilenme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yapan Uraloğlu, proje ile anayolun şerit sayısı artırılırken, katılım noktalarında inşa edilen farklı seviyeli kavşaklarla bölgesel ve transit trafik akışının birbirinden ayrılarak güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki temasları kapsamında, AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığını, Baldoğanlar Kereste Fabrikası'nı, Akyurt Kaymakamlığını, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığını, Akyurt Belediyesini ve ilçe esnafını ziyaret etti.

Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı
Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı
Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı
Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı

Yatırım, Akyurt, Ankara, Fuar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 köprülü kavşakları hizmete açıldı - Son Dakika
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