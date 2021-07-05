Akyurt Genç Memur-Sen bisiklet turu düzenledi

Akyurt Genç Memur-Sen, veli, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Yeşiltepe Mahallesi kavşağından Büğdüz Harmanlar mevkisine kadar devam eden bisiklet turuna katılan öğrencilere, tişört ve katılım belgesi verildi.

Akyurt Genç Memur-Sen Temsilcisi Ferhat Kayıkcı, öğrencilerine yönelik "Hayallerini Pedallamaya Hazır mısın?" sloganıyla bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, "Bu aşamada bizlere desteğini esirgemeyen, her daim yanımızda olan, bugün de bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Osman Altın ve Belediye Başkanımız Hilal Ayık, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım'a, öğrenci velilerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan 50 öğrenci hep birlikte pedal çevirerek Büğdüz Harmanlar mevkisinde turu tamamladı.