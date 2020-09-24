Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu ihalesi yapılacak - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı ihalesinin 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yaptığı açıklamada, kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanan yarı olimpik yüzme havuzlarının, projenin iki ana ayağından birini oluşturduğunu belirtti.

Çocuk havuzlarının da yer alacağı yarı olimpik havuzlarda soyunma, giyinme odalarıyla duşlar ve havuz başında şezlongların bulunacağını aktaran Ayık, "Çocuklar için özel oyun alanı, fuaye alanı, lobi, mescit, spor salonu, fitness ve ağırlık salonu, plates ve step salonu, kafeterya ve mutfak da bu alana dahil olacak. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzmek için Ankara'daki diğer havuzlara gitme mecburiyeti de ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Projenin ikinci ayağı olarak gençlik merkezinin yapılacağını belirten Ayık, merkezle birlikte gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının ve yeteneklerinin üzerlerine gitmelerinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Gençlere değer verdiklerini dile getiren Ayık, "Gençlerimiz ülkemizin geleceğinde sorumluluk alacak, bizlerden sonra bu vatanı emanet edeceğimiz yegane gücümüz. Biz de gençlerimizin daha donanımlı olmaları, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini fark edebilmeleri için bu gençlik merkezini yapmaya heveslendik. Spordan el becerisine, hobilerini yapabilecekleri, güzel ve kaliteli vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa etmek amacındayız. 12 derslikli bölümde tüm katlara engelli kardeşlerimizin erişimini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayık, gençlik merkezinin içerisinde ayrıca idari odaların ve takım soyunma odalarının yanı sıra voleybol, basketbol, hentbol ve salon futbolu için elverişli, çok amaçlı kapalı spor salonun da yer alacağını bildirdi.