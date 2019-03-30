Son Dakika Haberleri: Akyurt İlçesinin Şeyhler Mahallesi'nde Yangın

Akyurt İlçesinin Şeyhler Mahallesi'nde Yangın

33 dakika önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Şeyhler Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 6 kişinin yaşadığı ev küle döndü.

Akyurt İlçesinin Şeyhler Mahallesi'nde Yangın, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Şeyhler Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 6 kişinin yaşadığı ev küle döndü.

Akyurt ilçesinin Şeyhler Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangında evde bulunan 6 kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Diğer taraftan ambulans ekipleri de her türlü olasılığa karşı hazır bulundu. Maddi hasarla sonuçlanan yangının sebebi araştırılırken, ocaktan veya elektrik kaçağı nedeniyle yangının ortaya çıktığı düşünülüyor.

Aynı evde 6 kişi yaşadıklarını belirten ev sahibi Orhan Yüceer, "Çok şükür yangından yara almadan kurtulduk. Evimiz çıkan yangın nedeniyle kül oldu, devletimizden ve yetkililerden yardım elini uzatmasını bekliyoruz. Evsiz kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Ankara, Şeyhler, Akyurt, Güncel
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