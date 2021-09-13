Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk - Son Dakika
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Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk

13.09.2021 19:50
Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk

Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk Bursa İli Yenişehir İlçesinde doğdu.

Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk Bursa İli Yenişehir İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yenişehir'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. Çorum-Bayat, Gürpınar, Maden ve Demirci Kaymakamlıkları ile Tokat, Kütahya ve Konya Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşaviri, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kütahya Vali Yardımcılığı sırasında Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Konya Vali Yardımcılığı görevi sırasında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli olup, üç çocuk babasıdır.

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk - Son Dakika

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