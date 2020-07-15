Akyurt Kaymakamı Osman Altın'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Akyurt Kaymakamı Osman Altın'dan 15 Temmuz mesajı

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Altın mesajında, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) milli iradeye, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

"Bu hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, Emniyet mensuplarının şanlı cansiperane direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellenmiştir." ifadesini kullanan Altın, mesajında şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz sebebiyle duyduğumuz derin hüzün ile milletimizin zaferinden dolayı büyük bir gurur yaşadığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü Akyurt'da geçen yıllarda yoğun katılımla kutlarken bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılımla, ancak yine büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bizlere düşen sorumluluk, şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatan topraklarına aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara karşı uyanık olmak ve mücadeleyi aynı kararlılıkla yürütmektir. Şanlı tarihimizin altın sayfalarına '15 Temmuz Destanı' olarak not düşülen bu büyük zafer, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bize emanetidir. Bize düşen görev bu emanete sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz ile tarihimizden bugüne kadar vatan uğruna hayatını veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyurt Kaymakamı Osman Altın'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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