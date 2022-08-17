Bu okul yılda 2 milyon TL kazanıyor - Son Dakika
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Bu okul yılda 2 milyon TL kazanıyor

17.08.2022 15:34
Bu okul yılda 2 milyon TL kazanıyor

Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde üretime devam etti.

Akyurt Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaz tatilinde üretime devam etti. Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmenleri Emre Şenel ve Hakan Özkul ile birlikte 9 öğrencinin ürettiği ürünlerin cirosu yıllık 2 milyon TL'ye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 Temmuz ayında üretim araçlarının alınmasının ardından Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaz tatilinde de üretime devam etti. Yeni alınan makinelerle birlikte üretim hacmi artan okulun öğrencileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 2 milyon liralık yatırım sayesinde Akyurt'taki modern fabrikalarla eşdeğer hale geldiklerini söyleyen Alan Şefi Emre Şenel, siparişlerin artması ile birlikte öğrencilerin elde ettiği gelirin de arttığını ifade etti. Şenel, "Döner sermaye işletmemizde CNC ebatlama, CNC router, kenar bantlama ve çoklu delik makinelerimiz var. Aynı zamanda öğrencilerimizin tozsuz bir ortamda çalışabilmesi için toz emme sistemi de yer alıyor. İşler yoğun olduğu için günde üç kamyon malzeme geliyor ve çıkışı yapılıyor. Akyurt'ta faaliyet gösteren bir firmaya fason olarak ürettiğimiz ürünler ABD ve AB ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

İş yükünü azaltmak için yatırıma devam ettiklerini söyleyen Şenel, bir adet forklift aldıklarını kaydetti. Şenel, "Şu anda döner sermaye işletmesi fason üretimle aylık 80 bin TL gelir elde ediyor. Ayrıca Ders Aletleri Yapım Merkezi ile de yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin TL'lik anlaşmamız devam ediyor. Anaokulu dolaplarının imalatını yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okulu ziyaret etmesinin ardından okul-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla modern araç ve gereçlerle okulun donatıldığını ifade eden Şenel, "2021 yılında 1 milyon 100 bin TL'lik, bu yıl ise 790 bin TL'lik yatırım yapıldı. 9 öğrencimiz ve iki öğretmenimizle birlikte üretime devam ediyoruz. Ancak siparişlerin artması ile birlikte mevcut yapımız fiziksel açıdan talepleri karşılamaya yetmiyor. Şu an için depoya ihtiyacımız var" diye konuştu.

(Onur Kök - İHA)

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu okul yılda 2 milyon TL kazanıyor - Son Dakika

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