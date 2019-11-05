Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor

Esenboğa Havalimanı 3. pist şantiye alanında yaşanan kablo hırsızlığı olayının şüphelileri Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı. Şüphelilerin Gölbaşı Devlet Hastanesi inşaat sahasında da hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.



Yaklaşık bin kg. civarındaki kabloyu çalan ve sahada çalışan firmayı 150 bin TL tutarında zarara uğratan zanlılar, emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Plakasız araç kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sonrasında zanlıların kendilerine hedef olarak seçtikleri Esenboğa Havalimanı 3. pist şantiye alanında günler öncesinde keşif yaptıkları belirlendi. Geriye dönük kamera kayıtları incelendiğinde aracın plakasına ulaşılırken ruhsat sahibi S.T.'nin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlara da karıştığı belirlendi.



S.T. ile birlikte şüpheli şahısların adreslerini tespit eden Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahkeme kararı ile birlikte Etimesgut'ta bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile birlikte Akyurt'ta çalınan kablolara ulaşılırken, aynı zamanda Gölbaşı Devlet Hastanesi inşaat sahasından çalındığı tespit edilen kablolar da ele geçirildi.



Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bakır elektrik akım kablolarına el konularak soruşturma derinleştirildi. Yakalanan şahıslar ise yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. - ANKARA