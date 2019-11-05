Son Dakika Haberleri: Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor

Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor

6 saat önce

Esenboğa Havalimanı 3. pist şantiye alanında yaşanan kablo hırsızlığı olayının şüphelileri Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı.

Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor, System.String[]

Esenboğa Havalimanı 3. pist şantiye alanında yaşanan kablo hırsızlığı olayının şüphelileri Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı. Şüphelilerin Gölbaşı Devlet Hastanesi inşaat sahasında da hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.


Yaklaşık bin kg. civarındaki kabloyu çalan ve sahada çalışan firmayı 150 bin TL tutarında zarara uğratan zanlılar, emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Plakasız araç kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sonrasında zanlıların kendilerine hedef olarak seçtikleri Esenboğa Havalimanı 3. pist şantiye alanında günler öncesinde keşif yaptıkları belirlendi. Geriye dönük kamera kayıtları incelendiğinde aracın plakasına ulaşılırken ruhsat sahibi S.T.'nin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlara da karıştığı belirlendi.


S.T. ile birlikte şüpheli şahısların adreslerini tespit eden Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahkeme kararı ile birlikte Etimesgut'ta bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile birlikte Akyurt'ta çalınan kablolara ulaşılırken, aynı zamanda Gölbaşı Devlet Hastanesi inşaat sahasından çalındığı tespit edilen kablolar da ele geçirildi.


Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki bakır elektrik akım kablolarına el konularak soruşturma derinleştirildi. Yakalanan şahıslar ise yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Esenboğa Havalimanı, Emniyet Müdürlüğü, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun milyon dolarlık evleri açık artırmayla satılacak Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akyurt polisi suçlulara göz açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]