Akyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

Akyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın,15 Temmuz hain darbe girişiminin hedefine ulaşmadan milletin ölüme meydan okuyan duruşu sayesinde engellendiğini belirtti.

Kendilerine düşen sorumluluğun şehitlerin emaneti vatan topraklarına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Altın, "15 Temmuz destanı, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bize birer armağanıdır, emanetidir." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bayram Burak Ayva ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, sela okumasının ardından demokrasi nöbetiyle devam etti.

Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika
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