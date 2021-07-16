Akyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Akyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Programa Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sürücü, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına karşı kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış ve tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir." ifadelerini kullandı.

Başkanı Ayık da "15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, bu vatan için toprağa düşmüş şühedayı hep beraber anıyoruz. Ruhlarına dualar gönderiyor, saygımızı, minnetimizi, şükranımızı sunuyoruz ve asla unutmuyoruz." dedi.

???????15 Temmuz'da yaralanan Akyurtlu 3 gazinin geceyi anlattığı belgeselin gösterildiği programda ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından türküler seslendirildi.