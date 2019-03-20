Son Dakika Haberleri: Akyurt'ta 50 Milyon Liralık Yatırım

Akyurt'ta 50 Milyon Liralık Yatırım

1 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yenilenebilir enerji projelerinden 3,12 megavat enerji üretim kapasitesine sahip "Entegre Akyurt Biyogaza Dayalı Elektrik Üretim Santralı ve Organik Gübre Üretim Tesisi"nin temeli atıldı.

Akyurt'ta 50 Milyon Liralık Yatırım, System.String[]
Ankara'nın Akyurt ilçesinde yenilenebilir enerji projelerinden 3,12 megavat enerji üretim kapasitesine sahip "Entegre Akyurt Biyogaza Dayalı Elektrik Üretim Santralı ve Organik Gübre Üretim Tesisi"nin temeli atıldı.

Çardakbağı Mahallesindeki temel atma törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, önemli bir yatırımın temelini atacaklarını söyledi.

Altın, "Son 15 yılda çok önemli gelişmeler sağlandı, ilçemizde GES dediğimiz güneş enerji santralleri yanında bugün biyoenerji dediğimiz hayvansal atıkların toplanması sonucunda bu üretim tesisi yaklaşık 10 bin haneye yetecek enerji üretmiş olacak. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Onat Enerji Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zahid Karakaya ise "Yatırım bütçesi 50 milyon lira olan ve alanında en ileri teknolojiyle donatılmış tesisle yılda 10 bin hanenin elektrik tüketimi karşılanacak. Tesis sayesinde her yıl 100 bin ton karbondioksit eşdeğeri seragazı salınımına mani olunacak. Her yıl 5 bin yeni yetişkin ağacın dikilmesi ile eşdeğerdir. Cari açıkla mücadelede önemli katkı sunacak tesis sayesinde her yıl 6 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçilecek ve tesis ömrü boyunca cari açıkla mücadeleye 100 milyon doları katkı sağlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Ankara, Akyurt, Güncel
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