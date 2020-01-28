Akyurt'ta 'Çocuk Sinema Günleri' - Son Dakika
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Akyurt'ta 'Çocuk Sinema Günleri'

6 saat önce

Akyurt Belediyesi, yarıyıl tatilinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri için "Çocuk Sinema Günleri" düzenledi.

Akyurt'ta 'Çocuk Sinema Günleri', System.String[]

Akyurt Belediyesi, yarıyıl tatilinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri için "Çocuk Sinema Günleri" düzenledi.


Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda gösterilen çocuk 4 çocuk filmi, tatil boyunca Çarşamba ve Perşembe günleri, kalabalık nedeniyle günde 2 kez çocuklarla buluştu. 3 bine yakın anaokulu ve ilkokul öğrencisi filmleri izledi.


Gösterimin ilk günü filmi çocuklarla birlikte izleyen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinliği değerlendirdi. Hilal Ayık "Çocuklarımız yarıyıl tatiline girerken, biz de tatili daha eğlenceli geçirmeleri için sinema ve sahne şovları ile çocukları buluşturuyoruz. Derslerin vermiş olduğu yorgunluğu eğlenerek atmalarını sağlayacağız. Filmler de çocuklara katkı yapan, eğitici filmler. Yanında sinemanın olmazsa olmazı patlamış mısır da ikram ediyoruz. Çocuklarla beraber film izlemek çok keyifli. Ancak o kadar kalabalık oldu ki filmleri günde iki kez göstermemiz gerekti. Bu ilgi de bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.


Film gösteriminin öncesinde çocuklar için illüzyon gösterisi, bubble show, kukla gösterisi gibi eğlenceli aktiviteler de düzenleniyor. - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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