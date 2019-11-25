Akyurt'ta doğada "Öğretmenlere Saygı Yürüyüşü"
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenlere Saygı" ismini taşıyan doğa yürüyüşü yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmenlere Saygı" ismini taşıyan doğa yürüyüşü yapıldı.
Üç buçuk kilometre uzunluğundaki parkurdaki yürüyüşe Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan ile öğretmenler katıldı. Yürüyüş, Ganinin Ağıl Göleti'nde son buldu.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, yaptığı açıklamada, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi ve öğretmenlerin gününü tebrik etti.
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