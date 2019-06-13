Akyurt'ta ekili alanlar zarar gördü
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ANKARA (İHA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren yağış sonrası ekili alanlar büyük zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:14 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Ankara
'nın Akyurt
ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren yağış sonrası ekili alanlar büyük zarar gördü. Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal
yüzde 35 verim kaybı yaşandığını belirtti. Türkiye
genelindeki sağanak yağışlar Akyurt İlçesi'nde de etkisini gösterdi. 4 gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle ilçe genelinde ekili alanlar büyük zarar gördü. Akyurt'ta çiftçilerin büyük çoğunluğu buğday, arpa ve yem bitkisi yetiştiriciliği yaparken ekili alanların tamamında sağanak yağış zarara neden oldu.
Çiftçilerin bu yılki gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanacağını belirten Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Bir süredir ilçemizde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle tarım arazileri ciddi anlamda zarar gördü. Denesini tam dolduramadığından dolayı buğday, arpa ve yem bitkisi ekili tarlalarımızda yüzde 35 verim kaybı yaşandı. Gerçekleşen şiddetli yağışlar nedeniyle çiftçilerimizin bu yıl ki gelirlerinde büyük kayıplar yaşanacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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