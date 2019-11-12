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Akyurt'ta geleceğe nefes oldular

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11.11.2019 "Geleceğe Nefes" adıyla başlattığı 11 milyon fidan dikme kampanyasına Akyurt Belediyesi ve Akyurtlu öğrencilerden 2 bin fidanlık destek geldi.

Akyurt'ta geleceğe nefes oldular, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11.11.2019 "Geleceğe Nefes" adıyla başlattığı 11 milyon fidan dikme kampanyasına Akyurt Belediyesi ve Akyurtlu öğrencilerden 2 bin fidanlık destek geldi.


Türkiye çapında 13 milyondan fazla insanın kampanya kapsamında ağaç sahiplenmek için başvuruda bulunduğu ağaç dikme etkinliği Türkiye'nin 2023 noktasında 11.11.2019'da saat 11.11'de başladı.


Akyurt'ta da Akyurt Belediyesine ait ağaçlandırma sahasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 200 öğrenci, Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Başkan Vekili Resul Can ve okul müdürleri ile ilçedeki diğer idari amirlerin katılımıyla 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.


Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü ve "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası duyulduğundan beri çığ gibi büyüdü. İnsanlar internet üzerinden başvuru yaparak ağaçları sahiplendiler. Öyle ki 11 milyon adet fidan dikimi için 13 milyon insan ağaç sahiplenmek için başvuruda bulundu. Bunu da sosyal medyada paylaşarak yayılmasına katkı sağladılar. Bizler de bugün öğrencilerimizle birlikte Balıkhisar ağaçlandırma sahamızda 2 bin adet fidan dikerek ormanın gelecekte bize nefes olacağını ve ağaç dikmenin ne kadar güzel bir etkinlik olduğunu çocuklarımıza yaşatmış olduk. Bu tür etkinliklerin hepsi aslında çocuklarımızın çevre ve doğa bilinci kazanması için yapılan etkinliklerdir. Bu fikri ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye genelinde ağaç dikme etkinliğine katılan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Başkan Ayık öğrencilerle ağaç dikiminin ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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