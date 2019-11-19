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Akyurt'ta 'Gönül Buluşmaları'

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mahalle toplantılarına Çardakbağı Mahallesi'nden başladı.

Akyurt'ta 'Gönül Buluşmaları', System.String[]

Ankara'nın Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mahalle toplantılarına Çardakbağı Mahallesi'nden başladı.


Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, göreve geldiği günden bu yana halkın içinde yer aldığı çalışmalarla öne çıkıyor. Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ayık, ziyaretlerine mahalle toplantılarını da ekledi. İlk olarak Akyurt'un Çardakbağı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Hilal Ayık, muhtar ve vatandaşların katıldığı geniş bir sohbet toplantısı düzenledi. Başkan Ayık "Gönül Buluşmaları" adını verdikleri toplantılar hakkında konuştu. Her hafta farklı bir mahallede olacaklarını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Her fırsatta halkın içindeyiz. Özellikle mahallelerimizde birçok çalışma yaptık. Eski evlerin yıkımı, çeşmelerin tamiratı, mahalle konaklarının çevre düzenlemesi, mezarlıkların bakımı ve tel örgüsü derken küçük gibi görünen ancak tek tek bakıldığında uzun bir iş süreci olan bu çalışmaları tüm mahallelerimize yaydık ve çok büyük bir bölümünü, geride bıraktığımız kısa sürede tamamladık. Şimdi ise mahalleli ile geleceği konuşma zamanı. Tabii ki çalışmalarımız devam edecek ve yaptıklarımızın yanına yenileri eklenecek. Akyurt'a hizmet etmek, vatandaşlarımızla bir arada olmak, yapılanları anlatmak için her mahallemizi dolaşacağız" dedi.


26 mahallesi bulunan ilçede her hafta gerçekleştirilecek olan toplantılar ile 'Gönül Buluşmaları' devam edecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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