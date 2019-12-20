Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi - Son Dakika

Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Akyurt'ta Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alıcı kılığında ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şahıslarla buluştu. Bu sırada İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 6 kişi suçüstü yakalanırken, Helenistik döneme ait olduğu anlaşılan 14 adet mermer heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü., K.Ü, S.K., Ü.S., H.K. ve İ.Y., ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri Akyurt Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. - ANKARA

Helenistik, Akyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:00 Kaynak: İHA
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