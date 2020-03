Akyurt'ta her can için bir fidan dikilecek - Son Dakika

Akyurt Belediyesi, ilçede yeni doğan ve vefat edenler için hatıra ormanı oluşturacak.



Akyurt Belediyesine ait Balıkhisar ağaçlandırma sahasındaki yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulacak hatıra ormanında yeni doğanlar için çam, vefat eden vatandaşlar için ise meşe dikilecek. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, başlattıkları çalışma hakkında, "Akyurt'ta farklı fikirleri, düşünceleri hayata geçirmek için adımlar atıyoruz. İhtiyaç duyulan projelerin yanında insanımızın gönlüne dokunacak çalışmalarımız da yer alıyor. Dünyaya gözlerini açan ve bu dünyadan göçen vatandaşlarımız için hatıra bırakmak amacıyla her insanımız için bir fidan dikeceğiz. Alanımız hazır, ancak dikimleri yılın belli zamanlarında yapacağımızdan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ağaçlandırma dönemlerinde işlemi topluca yapmış olacağız. Çam ağacı her zaman yeşil olarak kaldığı ve sağlıklı bir ömrü temsil ettiği için tercih ettik. Meşe ise yaşanan yılları, zamanı ve anıları çağrıştırdığı için vefat edenlerimiz için seçildi. Her fidanın dalına kimin adına dikildiğini gösteren bir künye takılacak ve ailesinin adresine bir zarf içerisinde bilgi notu gönderilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA