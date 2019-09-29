Son Dakika Haberleri: Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

49 dakika önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Haydar Mahallesi'ndeki enerji ve nakil kablosu hırsızlığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan üç zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.B. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.B. ise serbest bırakıldı.

Ankara, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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