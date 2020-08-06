Akyurt'ta jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, Çankırı-Ankara karayolunda Kovid-19 denetimi yaptı.

Kovid-19 tedbirlerinin artırılması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi maksadıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde jandarma timleri, Çankırı'yı Ankara'ya bağlayan karayolunda görev aldı.

Vatandaşlara ve sürücülere maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, koranavirüs tehdidinin halen devam ettiğini hatırlattı.