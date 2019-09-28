Akyurt'ta kablo hırsızlığı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Mahallesi'nde haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma asayiş timlerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Keçiören Karakaya Mahallesi'nde şüpheliler İ.B, C.B. ve H.B. gözaltına alındı.

Şüpheli C.B'ye ait 06 D 5950 plakalı araçta yapılan aramada keski makası ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları kabloları sattıkları tespit edilen İvedik Hurdacılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise 290 kilogram ağırlığında 14 top kablo bulundu.

Ele geçirilen kablolar, işlemlerin ardından ASKİ Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.