Arama sonucu P.Ş, ormanlık alandaki bahçede bulundu. P.Ş'nin kardeşiyle tartıştıktan sonra ormanlık alanda saklandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kozayağı Mahallesi'nde 14 yaşındaki P.Ş'den dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Akyurt ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu ormanlık alandaki bahçede bulundu.

Son Dakika › Güncel › Akyurt'ta kayıp başvurusu yapılan kız çocuğu bulundu - Son Dakika

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