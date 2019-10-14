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Akyurt'ta Mehmetçiğe dua gecesi

1 saat önce

Akyurt Belediyesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Mehmetçiğe dua gecesi düzenlendi.

Akyurt'ta Mehmetçiğe dua gecesi, System.String[]

Akyurt Belediyesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, Mehmetçiğe dua gecesi düzenlendi.


Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör örgütlerine karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Akyurtlular, belediye tarafından düzenlenen 'Mehmetçiğe Dua Gecesi' etkinliğinde bir araya geldi.


Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağını işgal etmek gibi bir niyetinin bulunmadığını dile getiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, sınır güvenliğini sağlamak ve oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olunmak istendiğini ifade etti. Ayık, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet ve sınırımızda böyle bir girişime asla müsaade edilmeyecektir. Amacımız, oradaki terör koridoruna engel olunduktan sonra terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin bölgedeki demografik yapıyı değiştirme planlarına engel olmak. Bizim hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz olmadı. Burada sadece PKK yok, burada pek çok terör örgütü var. Bu terör örgütlerine son vermek için şanlı ordumuz burada bir harekat gerçekleştiriyor" dedi.


Türk ordusunun sivilleri hedef aldığına yönelik iddialara da değinen Ayık, bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Askerimiz için gerçekleştirilen etkinlik, duaların ardından ilahi ve türkülerle sona erdi. Duygusal anların yaşandığı dua gecesine İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve Jandarma Komutanı Yunus Koçak'ta katıldı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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