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Akyurt'ta Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

Akyurt'ta Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki törende şehit öğretmenler için Kuran-ı Kerim okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, öğretmenlerin toplumun geleceği için önemine değindi. Aycan, öğretmenlik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini dile getirdi.

Programda stajyerliği tamamlayan öğretmenler yemin etti. Program konserle sona erdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ da katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek, Ankara, Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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