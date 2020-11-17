Akyurt'ta parklar yenilendi - Son Dakika

Akyurt Belediyesi ilçedeki parkların tamamına yakınında yenileme çalışması başlattı.

Akyurt'un ilçe merkezinde ve mahallelerde mevcut park alanlarında, özellikle çocuk oyun grupları tamamen yenilenirken, kum zeminli parklarda ise sağlıklı yumuşak zemin uygulaması yapıldı.

Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, göreve geldikleri günden bu yana, mahallelerde durmadan çalışmaların devam ettiğini belirttiği konuşmasında "Akyurt için, çocuklarımız için sosyal alanlar oluşturmak, günlük yaşamın içerisinde zaman geçirmek için parklarımızdaki donatıları güçlendirmek önceliğimiz oldu. Özellikle merkez dışındaki mahallelerimizde park ve çocuk oyun grubu yapımı için çalıştık. Bu yapılanlar görünür hale gelince, kadınlarımızın fitness ve spor aletleri ile ilgili taleplerini de karşılamak için işe koyulduk. Merkezde Şeiht Yener Kırıkcı, Gazi Yusuf Can, Atsushi Miyazaki, Halı Saha, 15 Temmuz Şehitleri, Mareşal Fevzi Çakmak, Dede Korkut parkları ile Büğdüz, Çınar, Şeyhler, Samut, Karacalar, Karayatak, Karacakaya, Haydar, Elecik ve Çam'da mevcut parkların tadilatı ile park olmayan mahallelerimizde park yapımını tamamladık. Çalışmamızın nasıl göründüğünü daha iyi göstermek amacıyla çalışma yapılmadan önceki ve sonraki halini sosyal medya hesaplarımızdan Akyurtlularla paylaştık. Çok kısa denebilecek bir zamanda çalışmalar tamamlandı. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Akyurtlulara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA