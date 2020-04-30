Akyurt'ta Ramazan eğlencesine yeni nesil çözüm - Son Dakika

Akyurt'ta araçla mahalle mahalle gezen orta oyuncuları, Ramazan'ı da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ilçe sakinlerine eğlence dolu akşamlar yaşatıyor.



Akyurt Belediyesi, özellikle çocukları sevindirecek ve eğlence dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Orta oyuncularını taşıyan araç, Akyurt'ta mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Hacivat-Karagöz orta oyununu izlemek için balkonlara çıkan Akyurtlular ise renkli görüntüler oluşturuyor. Etkinlikle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar da bir nebze olsun eğleniyor. - ANKARA