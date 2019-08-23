Son Dakika Haberleri: Akyurt'ta rekor mantar üretimi
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Akyurt'ta rekor mantar üretimi

1 saat önce

Akyurt'ta günde 3 ton civarındaki mantar üretimi, yapımı tamamlanmak üzere olan ek tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 6 tona çıkacak.

Akyurt'ta rekor mantar üretimi, System.String[]

Akyurt'ta günde 3 ton civarındaki mantar üretimi, yapımı tamamlanmak üzere olan ek tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 6 tona çıkacak.


Akyurt Büğdüz Mahallesinde 2008 yılında eşi Gürdal Demirci ile birlikte mantar üretim tesisi kuran Erdal Demirci Gür Mantar patenti altında ürettikleri mantarların mağazalar zincirlerinde yer aldığını söyledi. İlk kuruluş dönemlerinde ayda beş ton mantar ürettiklerini belirten Demirci "Şimdi mevcut tesisimizde günde 3 ton mantar üretiyoruz" dedi. Akyurt'u Türkiye'nin mantar üssü konumuna getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Erdal Demirci "Bu hedefimize ulaşmak için Çubuk'un sınırları içinde bulunan Taşpınar mahallesinde de ek bir mantar üretme tesisi açarak günlük mantar üretimini 6 tona çıkartacağız" şeklinde konuştu.


Türkiye'nin ilk mantar üretim tesisi olarak faaliyete geçen Gür Mantar kurucuları Erdal Demirci ve eşi Gürdal Demirci mantar sektöründe Akyurt'u birinci sıraya taşıyacaklarını vurguladı. Yeni kurulacak ek tesis ile birlikte ilçede kadın ve erkek ayırımı olmaksızın 50-60 kişinin daha iş imkana kavuşacağını müjdeleyen Demirci Ankara'da ve Türkiye 'de meşhur pizza zincirlerince tercih edilen Gür Mantar'ın Akyurt ekonomisi ile birlikte iddialı adımlarla büyümeye devam devam edeceğini de söyledi. - ANKARA

Erdal Demirci, Akyurt, Gür, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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