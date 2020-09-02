Akyurt'ta sağlık çalışanlarına aşure ikramı - Son Dakika

Akyurt Belediyesi tarafından sağlık çalışanları ve resmi kurumlara aşure dağıtıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mutfağa girerek aşurenin yapılışında bizzat yer aldı.

Başkan Ayık, "Aşure geleneği, bereketi, yardımlaşmayı, çeşitliliği, birliği ve matemi temsil eder. Bu gelenek zaten evlerimizde, mahallelerimizde yaşatılmaktadır. Ancak bu yıl hepimizin bildiği gibi Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin baş kahramanları sağlık çalışanlarımız. Biz de hem aşure geleneğini devam ettirmek hem de bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek amacıyla aşure dağıtımını sağlıkçılarımıza ve sonrasında jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızda çalışan kamu görevlilerine dağıtıyoruz." diye konuştu.