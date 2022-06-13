Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi - Son Dakika
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Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi

13.06.2022 15:00

Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde köyde beslediği sokak hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi.

Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi

ANKARA - Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde köyde beslediği sokak hayvanlarını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Teberik mahallesinde sağanak yağış sonrası köydeki derenin taşması sonucu birçok yer sular altında kaldı. Dere yatağı yakınında evi bulunan Mustafa Demirel, sokakta beslediği hayvanlara yardım etmek için dışarı çıktığı esnada kayıp düşerek hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi öğle namazını müteakip Teberik Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demirel ailesine taziyede bulundu. Bakan Kurum, Teberik Köy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına katıldı.

"Eve gireceği esnada çamurdan dolayı kayıp düşüyor"

Demirel'in hayvanlara yardım ettikten sonra eve girerken kayıp düştüğünü ve köyde telekominikasyon altyapısı olmadığı için sağlık ekiplerine ulaşamadıklarını aktaran Teberik köyü muhtarı İsmail Yalçınkaya, "Köyümüz güzel bir yerde fakat derenin içinde olduğu için bir ne ulaşım ne de iletişim yok. Yıllardır bu şekilde sel gelmediğinden dolayı bu sene hazırlıksızdık. Köy halkı kapanan yolları açmaya çalıştı. Mustafa amca vefat ettiğinde ne ambulans ne de itfaiyeye ulaşabildik. Ankara'ya çok yakın bir köyde olmamıza rağmen bu şekilde mağdur oluyoruz. Mustafa amca evi dereye yakın olduğu için dışarda beslediği hayvanları kurtarmaya çıkıyor. Eve gireceği esnada çamurdan dolayı kayıp düşüyor, orada hayatını kaybediyor. İlk yetişenlerden biri bizdik. Kalp masajı yaptık fakat kurtaramadık. Rahmetli, iyilik yaptı, kendisi vefat etti" diye konuştu.

Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi
Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi

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Selde hayatını kaybeden Mustafa Demirel son yolculuğuna uğurlandı Selde hayatını kaybeden Mustafa Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akyurt'ta sel felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Demirel toprağa verildi - Son Dakika

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