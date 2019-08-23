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Akyurt'ta servislere sıkı takip

53 dakika önce

Okulların açılmasına sayılı günler kala Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah velileri servis araçları konusunda uyardı.

Akyurt'ta servislere sıkı takip, System.String[]

Okulların açılmasına sayılı günler kala Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah velileri servis araçları konusunda uyardı.


9 Eylül'de başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde velileri servis telaşı sardı. Servis araçlarının ücretleri konusunda velilerin yüreğine su serpen açıklamalarda bulunan Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Refah aileleri ucuz taşıyan servisler hakkında uyardı. Refah, "Ucuz öğrenci taşıyarak daha fazla para kazanmak isteyen servisçilere karşı velilerimizin dikkatli olmaları gerekiyor. Bu tür servis araçları ikinci bir servisi yapabilmek için öğrencileri ders zilinden bir saat öncesine kadar okula bırakabiliyor" dedi.


Velileri servis araçlarını takip etmeleri ve karşılaşabilecekleri herhangi bir sorun halinde okul yönetimi veya odaya başvurmaları konusunda da uyaran Oda Başkanı Refah, servis seçiminde kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Refah, "Öğrencilerimizin güvenle okula gidip gelebilmeleri için oda olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ancak bazı servisçiler fiyatları düşük tutarak cazip hale getirmeye çalışıyor. İkinci bir servis daha yapabilmek için öğrencileri ders zilinden çok daha önce okula bırakabiliyorlar ve öğrencilerimiz okul önünde ders saatini beklemek zorunda kalıyor. Biz her ne kadar tedbir alsakta okul yönetiminin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de bu konuda önlem alması ve odamızla işbirliği halinde olması gerekiyor" dedi.


Akyurt'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde belirlenen öğrenci servis fiyatları ise oda tarafından şöyle açıklandı; 0-1 km arası bin 80 TL, 1-3 km arası bin 395 TL, 3-6 km arası bin 620 TL, 6-10 km arası bin 890 TL, 10 km.'yi aşan her km. için ise 30 TL.


Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah, belirlenen fiyat tarifelerinde velilerin ekonomik durumlarının da göz önünde bulundurulduğunu ifade etti. - ANKARA

Akyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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