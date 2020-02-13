Akyurt'ta sigarayı bırakmada ilk adım - Son Dakika
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Akyurt'ta sigarayı bırakmada ilk adım

6 saat önce

Akyurt Belediyesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda Akyurtluların sigarayı bırakmaları için etkinlik düzenledi.

Akyurt'ta sigarayı bırakmada ilk adım, System.String[]

Akyurt Belediyesi ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'nda Akyurtluların sigarayı bırakmaları için etkinlik düzenledi.


Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Ercan Polat'ın da katıldığı etkinliğe, etkili olan kar yağışına rağmen yüzlerce Akyurtlu ilgi gösterdi. Kurulan stantta sigara kullanan Akyurtlulara karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigara bağımlılığının derecesi tespit edilmeye çalışıldı.


Sigara bağımlılığının birçok hastalığa neden olduğunu ve her yıl binlerce insanın bu nedenle yaşamını kaybettiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, sağlıklı yaşam için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Ayık, "Akyurt'ta her konuda yapılacak işlerimiz var. Bağımlılık ve alışkanlıklar da üzerinde durulması gereken konular. Sigara alışkanlığı da önüne geçmek için her türlü caydırıcı tedbirin alındığı konuların başında geliyor. Çünkü sigara yüzünden her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Devletimizin çıkardığı yasalarla beraber bizler de bu etkinliklerle sigara bırakma noktasında insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Akyurt Toplum Sağlığı Müdürlüğümüz ile yıl boyunca çeşitli konularda sağlıklı yaşam etkinliği yapıyoruz. Bugün de burada sigarayı bırakmanın ilk adımı olarak karbonmonoksit ölçümü yapılıyor. Örnek teşkil etmesi bakımından biz de ölçümümüzü yaptırdık. Kar yağışı altında insanlar büyük ilgi gösterdi. Bu ölçüm sonucunda ortaya çıkan değerler insanların sigaraya bağımlılık derecesini ortaya koyarak, bırakmak için nasıl bir yöntem izleneceğini belirlemede önemlidir. Sosyal medyadan bizi takip eden vatandaşlarımız Akyurt dışından da buraya geldiler. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Ölçümlerin ardından Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu'nda Psikolog Tuğba Güler tarafından sigaranın insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen olumlu gelişmelerin anlatıldığı bir konferans verildi. - ANKARA

Cumhuriyet Meydanı, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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