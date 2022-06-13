Başkentte sağanağın yol açtığı selin en fazla vurduğu ilçelerin başında Akyurt yer aldı. Selde mahsur kalan Muhammed Şahin 'in (21) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ilçede selin izleri silinmeye çalışıldı. Cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yaptı.

Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu (4)

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akyurt'ta su baskınına karşı kum torbalı önlem - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.