Akyurt'ta tohum eleme tesisi sezona hazır - Son Dakika

Akyurt'ta tohum eleme tesisi sezona hazır

Akyurt ve çevresinin en büyük tohum eleme tesisi, yeni ekipmanları ile çiftçileri bekliyor.

Akyurt ve çevresinin en büyük tohum eleme tesisi, yeni ekipmanları ile çiftçileri bekliyor.


2016 yılında Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışması ile çiftçilerin kullanımına sunulan tohum eleme tesisi yeni sezonda da çiftçileri bekliyor. Nohut eleme ekipmanlarının da eklendiği tesis, bölgenin en büyük tohum eleme tesisi olma özelliği taşıyor. Son yıllarda Akyurt ve civar ilçelerde nohut ekiminin yaygınlaştığını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçilere kolaylık sağlamak için tesise yeni ekipmanlar kazandırdıklarını söyledi. Başkan Ayık, "Akyurtumuz, bölgemizin en hareketli ilçelerinden bir tanesi. Sanayi kuruluşları öne çıksa da ilçemizde tarım ve hayvancılık da çok etkili bir ekonomik kaynak. 2016 yılında hizmete giren tohum eleme tesisi, çevre ilçelerimizden de gelen çiftçilere hizmet ediyor. Bölgemiz için oldukça iyi bir şans diyebiliriz. Çünkü Ankara'nın Kuzey'inde bu ölçülerde, aynı işi yapan başka bir tesis bulunmuyor. Çiftçilerimizin tarımda verimi artırmak amacıyla türlü zahmetlere girdiklerini biliyoruz. Bu tesis işlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Hasat zamanı, gelecek yılın tohumları burada seçiliyor. Makinelerimiz kaliteli tohumları diğerlerinden ayırıyor, ekim zamanına kadar muhafaza edileceği çuvallarda saklanıyor. Geçtiğimiz yıl nohut ekimi ilçemizde ve bölgemizde yaygındı. Bu yıl daha da arttığını gözlemledik. Bu nedenle tesiste hizmet veren makinemizin sezona hazırlık bakımını yaptırırken, nohut seçimi için de uygun donanıma sahip hale getirdik. Bakımları da tamamlanarak çiftçilerimizin hizmetine hazır durumdadır. Tüm çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Hilal Ayık, Ankara, Akyurt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyurt'ta tohum eleme tesisi sezona hazır - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:11 Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akyurt'ta tohum eleme tesisi sezona hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]