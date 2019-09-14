Son Dakika Haberleri: Akyurt'ta yasa dışı kenevir yetiştiricilerine jandarma göz açtırmıyor
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Akyurt'ta yasa dışı kenevir yetiştiricilerine jandarma göz açtırmıyor

39 dakika önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığının müştereken düzenlediği operasyonda 5 bin 650 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Akyurt'ta yasa dışı kenevir yetiştiricilerine jandarma göz açtırmıyor, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığının müştereken düzenlediği operasyonda 5 bin 650 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Bir istihbaratı değerlendiren jandarma timleri iki ayrı adrese yaptıkları baskın sonunda Akyurt Samut Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan iki eve gerçekleştirdikleri baskın sonunda 5 bin 650 kök kenevir bitkisi, 650 gram kubar esrar, 3 adet 12 mm çapında av tüfeği maddesi ele geçirdi.


Başarılı bir operasyon düzenleyen jandarma, olayın şüphelileri olan S.Ç. ve E.C. isimli şahısları gözaltına aldıktan sonra Akyurt Cumhuriyet Savcılığına sevk etti. Gözaltı işlemine müteakip S.Ç. serbest bırakılırken E.C. ise gözetim altına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - ANKARA

Jandarma, Kenevir, Ankara, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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