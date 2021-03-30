Akyurt'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması başladı - Son Dakika

Akyurt'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması başladı
30.03.2021 15:39
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen "kırmızı çizgi" uygulaması Akyurt'ta başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne vurgu yapmak amacıyla hayata geçirilen "kırmızı çizgi" uygulaması Akyurt'ta başladı.
Akyurt'ta 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulamasının startını veren Akyurt Kaymakam Vekili Uhut Emre Koyuncu yaya geçitindeki beyaz renkli şeritlerden bir tanesini kırmızı renge boyadı. Daha sonra Kaymakam Koyuncu ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Erdoğan seyir halindeki araçları durdurarak uygulama hakkında sürücülere bilgi verdi.
Yaya güvenliğine farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte Akyurt Belediye Başkan Vekili Hüseyin Demirel ve Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer de yer aldı. - ANKARA
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